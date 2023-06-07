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بعد بنزيما.. الاتحادي السعودي يضم لاعبا فرنسيا آخر براتب سنوي قدره 100 مليون يورو!

الرياضة

بعد بنزيما.. الاتحادي السعودي يضم لاعبا فرنسيا آخر براتب سنوي قدره 100 مليون يورو!
twitter/ittihad
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اقترب نادي اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، من التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد مع الفريق اللندني.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نغولو كانتي إلى الاتحاد.. هكذا!

اكتملت الفحوصات الطبية في لندن.

صفقة لمدة عامين مع خيار لموسم إضافي.

راتب سنوي قدره 100 مليون يورو، يشمل هذا المبلغ حقوق الصور والصفقات التجارية والمكافآت".

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يذكر أن نادي اتحاد جدة، أعلن مساء أمس الثلاثاء، رسميا التعاقد مع الفرنسي الآخر كريم بنزيما، لمدة ثلاثة مواسم قادما من ريال مدريد.

المصدر: "twitter/FabrizioRomano" 

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