خلال 7 ساعات فقط.. نفاد تذاكر مشاهدة نهائي التشامبيونزليغ بسان سيرو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، نفاد جميع التذاكر المخصصة لحضور الجماهير بملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر الشاشات.

وسيخوض إنتر مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره مانشستر سيتي، في نهائي دوري الأبطال، الذي سيقام بملعب "أتاتورك" بإسطنبول يوم السبت المقبل.

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وبحسب بيان رسمي صادر عن إنتر، فإن المجلس المحلي لمدينة ميلانو، وافق على فتح ملعب "سان سيرو" لحضور الجماهير لمتابعة المباراة النهائية عبر الشاشات، وذلك من أجل منع التجمعات الكبيرة المحتملة في الشوارع.

وأضاف أنه سيتم وضع شاشات عملاقة في أحد طرفي الملعب، فيما تم تحديد السعة القصوى للملعب ب 43 ألف متفرج.

ولفت النادي إلى أن جميع التذاكر تم بيعها في غضون 7 ساعات فقط من طرحها للبيع.

المصدر: "وكالات"