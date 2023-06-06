رسميا.. أول مدرب أسترالي في الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، هوية المدير الفني الجديد للـ"سبيرز".

وقال توتنهام في بيان رسمي: "بعد انتهاء الموسم وجميع مسابقات الكأس المحلية، يسعدنا الإعلان عن تعيين أنجي بوستيكوجلو مدربا جديدا لفريقنا".

We are delighted to announce the appointment of Ange Postecoglou as our new Head Coach on a four-year contract 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 6, 2023

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وأضاف: "سيصبح أنجي بوستيكوجلو أول مدرب أسترالي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينضم إلينا في الأول من يوليو بعقد لمدة 4 سنوات".



وصرح دانييل ليفي رئيس توتنهام: "يتمتع بوستيكوجلو بعقلية إيجابية ونمط لعب سريع وهجومي، ولديه سجل قوي في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية الأكاديمية وكل ما هو مهم لنادينا".



ولفت: "متحمسون لانضمام أنجي بوستيكوجلو إلى صفوفنا أثناء الاستعداد للموسم الجديد".



ونجح المدرب الأسترالي مع سيلتك في حصد لقب الدوري الاسكتلندي في الموسمين الماضي والحالي، بالإضافة إلى الفوز بكأس اسكتلندا هذا الموسم، وكأس الرابطة مرتين.

المصدر: "وكالات"