ريال مدريد يتواصل مع مهاجم عالمي لخلافة بنزيما

استقرت إدارة نادي ريال مدريد على خليفة نجم فريقها، الفرنسي كريم بنزيما الذي سيرحل عن صفوف "الميرينغي" بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن ريال مدريد في بيان يوم الأحد، رحيل هدافه وقائده بنزيما، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في ملعب سانتياغو برنابيو.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد أجرى الاتصال الأول مع ممثلي مهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين لاستقدامه من أن أجل تعريض بنزيما.

وأوضحت الصحيفة أن كين مستعد لبدء تجربة جديدة في الدوري الإسباني وفكرة اللعب لريال مدريد تستهويه.

وأشارت الصحيفة أن وصول المهاجم جوسيلو لن يكون له أي علاقة برحيل بنزيما، حيث سينضم مهاجم إسبانيول ليأخذ مكان ماريانو دياز الذي سيرحل أيضا عن الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت "ماركا"، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، ليس مفاوضا سهلا، وأظهر ذلك لإدارة ريال مدريد في صفقتي لوكا مودريتش وغاريث بيل.

ولم يكن ريال مدريد يرغب في التعامل مع توتنهام بسبب هذا الأمر، لكن الظروف تغيرت الآن، ولم يعد وصول كين مستحيلا.

المصدر: ماركا