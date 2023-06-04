رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، رسميا رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسما مليئة بالألقاب.

وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا".

وأضاف: "يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا".

وأتم البيان: "ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وأشار النادي إلى أن الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدريد، سيقام حفل وداع لبنزيما بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.

وكان بنزيما (35 عاما)، انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وتوج بـ25 لقبا: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كؤوس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني".

وتشير تقارير إسبانية وفرنسية، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي سيكون وجهة بنزيما المقبلة.

المصدر: وكالات