رولان غاروس.. الروسي خاتشانوف أول المتأهلين إلى ربع النهائي

بات الروسي كارين خاتشانوف أول المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو الأحد في ثمن النهائي.

وجاء فوز الروسي المصنف الـ11 عالميا بواقع 1-6 و6-4 و7-6 و6-1.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها خاتشانوف الدور ربع النهائي في رولان غاروس بعد الأولى عام 2019 عندما خسر أمام النمساوي دومينيك تيم.

كما أن هذه هي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها خاتشانوف ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى بعدما خرج من نصف نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي على يد النرويجي كاسبر رود، وأستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وينتظر خاتشانوف في الدور المقبل، الفائز من مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث عالميا، والبيروفي خوان بابلو فارياس التي تقام في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات