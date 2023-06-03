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جماهير باريس سان جيرمان "لم ترحم" ميسي في مباراته الوداعية (فيديو)

الرياضة

جماهير باريس سان جيرمان
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لم تكن جماهير باريس سان جيرمان رحيمة بنجم فريقها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يخوض الليلة مباراته الأخيرة بقميص فريق العاصمة الفرنسية، وأطلقت صافرات استهجان ضد "البرغوث".

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه كليرمون في ختام الدوري الفرنسي في وقت لاحق من اليوم، وفور ذكر المذيع الداخلي للملعب اسم ميسي في التشكيلة الرسمية للنادي الباريسي، انطلقت صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني، وهو عكس ما حدث عند ذكر اسم الفرنسي كيليان مبابي.

وشهدت علاقة ميسي وجماهير باريس سان جيرمان في الفترة الماضية توترا متزايدا بين الجانبين.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم أن مهاجمه بطل العالم الأرجنتيني ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم.

وقال نادي العاصمة في بيان: "بعد موسمين في العاصمة، ستنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان مع انتهاء موسم 2022-2023".

ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

المصدر: مواقع التواصل

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