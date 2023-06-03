قائمة سان جيرمان لمواجهة كليرمون في المباراة الأخيرة من الموسم الجاري

أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، قائمة فريقه لمواجهة كليرمون في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتواجد في القائمة، المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، الذي تأكد رسميا رحيله عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتوقع أيضا أن تكون مباراة اليوم الأخيرة له بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

وجاءت قائمة الفريق الباريسي كالتالي:

ليونيل ميسي، أشرف حكيمي، بيتشيابو، وارن زائير إيمري، غاربي، إيكتيكي، دوناروما، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينا، سانشيز، بيمبلي، سولير، ناغا، إسماعيل الغربي، لافلي".

يذكر أن باريس سان جيرمان، ضمن في الجولة الماضية التتويج رسيما بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023، وستكون مواجهته اليوم ضد كليرمون مباراة تحصيل حاصل.

المصدر: psg.fr