الدوري الإنجليزي.. ألارديس يغادر ليدز عقب الهبوط

أعلن ليدز يونايتد الجمعة، أن مدربه سام ألارديس الذي عين قبل أربع مراحل من اختتام الموسم للإبقاء على الفريق في الدرجة الإنجليزية الممتازة، سيغادر منصبه "بالتراضي" بعد الهبوط.

وفي مواجهة روزنامة مباريات صعبة للغاية مع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام في البرنامج، وصل ألارديس عندما كان ليدز يحتل المركز السابع عشر والأول خارج منطقة الهبوط بفارق الأهداف، ولم يحصد منذ ذاك الحين إلا نقطة واحدة وأنهى الموسم في المركز التاسع عشر بفارق خمس نقاط عن إيفرتون أول الناجين.

وكتب نادي ليدز في بيان الجمعة أن "ليدز يونايتد وسام ألارديس يمكنهما تأكيد أن الطرفين اتفقا على أن فترة سام في النادي ستنتهي في نهاية موسم 2022-2023".

من جهته، قال ألارديس البالغ 68 عاما "لقد كان شرفا لي أن أقود ليدز يونايتد، وهو ناد رائع له أنصار مذهلون ويستحق اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. في هذه المرحلة من مسيرتي، لست متأكدا من أنني أستطيع الالتزام بمشاريع مماثلة".

وأمضى ليدز ثلاثة مواسم في الدرجة الممتازة حيث عاد تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في العام 2020، بعد 13 موسما في "تشامبيونشيب".

المصدر: وكالات