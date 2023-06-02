قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان للبيع في المزاد

يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس أنجلوس في يونيو الجاري.

وتقول التوقعات بأن سعره يتراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو.

🏀 A sweat-stained jersey worn by Michael Jordan could fetch up to $600,000 at an auction https://t.co/bSGVPBjI14pic.twitter.com/6aqSXzNB7j — Reuters (@Reuters) June 2, 2023

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وقال كودي فريدريك مدير دار "جوليانز" إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأميركي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييغو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

المصدر: "وكالات"