قميص لمايكل جوردان يسجل رقما قياسيا في المزاد

لقد دخل لتاريخ القميص الذي ارتداه الأسطورة مايكل جوردان في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب الـ6 والأخير مع شيكاغو بولز خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وذلك بعدما بيع في المزاد العلني مقابل 10.1 مليون دولار، وفق ما أفادت به يوم الخميس دار المزادات سوذبيز.

وعرض هذا القميص الذي ارتداه جوردان في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لموسم 1997-1998 ضد يوتا جاز، في المزاد لمدة ثمانية أيام، مع تقدير قيمة المبيع بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار وفق سوذبيز.

A piece of history from Michael Jordan's "Last Dance" just set the record for most money paid for an item of sports memorabilia 💰



More: https://t.co/0YAc3L0C9Spic.twitter.com/JpFu5vtXqO — SportsCenter (@SportsCenter) September 15, 2022

لكن المبلغ النهائي كان أكثر من ضعف القيمة التقديرية، بحسب ما أعلنت الدار، مضيفة في بيان إنه "رقم قياسي جديد لقميص كرة سلة معروض في المزاد، وهو رقم قياسي لأي منتج رياضي تم ارتداؤه سابقا، وأغلى منتج تم بيعه في مجموعة مايكل جوردان".

وقال براهم واتشتر، أحد مسؤولي سوذبيز، في بيان إنه بمجرد الإعلان عن عرض القميص للبيع في أغسطس: "كان الحماس واضحا بين عشاق الرياضة، لكن أيضا بين هواة جمع النوادر المتحمسين لامتلاك قطعة نادرة تنتمي الى التاريخ".

وأشاد بميراث مايكل جوردان الذي لا مثيل له والذي يتردد صداه حتى الآن بعد مرور قرابة 25 عاما.

وسبق لهذه الدار بالذات أن حققت الرقم القياسي السابق لمنتج رياضي في مايو عندما باعت قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحلن دييغو مارادونا، في مونديال 1986، حين سجل هدف "يد الله" الشهير في المرمى الإنجليزي، مقابل قرابة 9.3 مليون دولار.

المصدر: "أ ف ب"