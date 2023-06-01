انتخاب البوعينين رئيسا جديدا للاتحاد القطري

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة القدم الخميس، جاسم راشد البوعينين، رئيسا جديدا حتى العام 2027 خلفا للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الذي تولى المنصب منذ العام 2005.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية الـ18 (17 ناديا + مؤسسة دوري نجوم قطر)، بطريقة إلكترونية في تجربة تطبق للمرة الأولى، لانتخاب المجلس الجديد الذي يضم خمسة أعضاء (الرئيس وأربعة أعضاء)، بعد تعديل النظام الأساسي وتقليص عدد أعضاء المجلس من سبعة إلى خمسة.

الجمعية العمومية للاتحاد تنتخب سعادة / جاسم بن راشد البوعينين رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم الدورة الانتخابية 2027-2023. pic.twitter.com/RTpLwlY3r1 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 1, 2023

وقال البوعينين الذي نال 16 صوتا في حين عارض عضو وامتنع آخر عن التصويت "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها، وأتمنى أن أكون رفقة المجلس الجديد عند حسن الظن، ونعد بمواصلة العمل لخدمة الكرة القطرية وإعلاء شأنها من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة".

وأضاف "نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني عبر فترات رئاسته المتوالية للاتحاد والتي تخللتها تحقيقا لكثير من الإنجازات والبطولات والاستضافات العالمية، وكلنا ثقة في أن يستمر الشيخ حمد في دعمه ومؤازرته للاتحاد من خلال عضويته بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ليقدم خبراته الكبيرة للاستفادة منها على كافة المستويات".

ووافقت الجمعية العمومية على منح الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لقب الرئيس الفخري للاتحاد القطري تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترات رئاسته التي بدأت منذ العام 2005 وشهدت عديد الإنجازات اللافتة.

المصدر: وكالات