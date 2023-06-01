تفاصيل العرض السعودي الضخم لضم مودريتش

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، تلقى عرضا مغريا للانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن مودريتش تلقى عرضا مغريا من ناد سعودي، قيمته 120 مليون يورو في ثلاثة مواسم.

وأضافت أن هذا العرض الضخم دفع النجم الكرواتي، البالغ من العمر 38 عاما، لطلب مغادرة النادي المدريدي.

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ويلعب مودريتش في صفوف ريال مدريد منذ موسم 2013-2012 عندما انضم من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو.

وبات النجم الكرواتي ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الملكي على مدار 10 سنوات، ساهم خلالها في فوز الفريق بـ23 لقبا، من بينها 5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقال النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى النصر السعودي، ارتبطت أسماء عدة نجوم باللحاق بـ"الدون" إلى السعودية على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميل مودريتش في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

المصدر: وكالات