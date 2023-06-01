سان جيرمان يرفض الاحتفال بلقب الدوري الفرنسي احتراما لحارسه ريكو

أكد مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، الخميس، أن فريقه لن يحتفل بفوزه بلقبه الـ11 في تاريخه في مسابقة الدوري الفرنسي، احتراما لحارسه سيرجيو ريكو الذي يرقد في المستشفى.

ولا يزال الحارس الإسباني الدولي يرقد في المستشفى في إشبيلية في حالة حرجة، جراء تعرضه لإصابات خطيرة إثر سقوطه عن صهوة جواد.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي قبل مباراة سان جيرمان على ملعبه أمام ضيفه كليرمون السبت ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الفرنسي: "تدركون أننا لن نقيم حفلة، إنه أسبوع صعب للغاية، لقد تأثرنا جميعا، لقد ذهبنا مساء السبت من لقب بطولة مع بضعة أكواب من الشمبانيا إلى الاستيقاظ صباح الأحد المؤلم".

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وأضاف "علينا أن نتحلى بالكثير، والكثير من ضبط النفس، وأن نجلب الكثير، والكثير، والكثير من الدعم، ونحافظ على الأمل".

وأردف غالتييه "المعلومات التي لدينا تأتي من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن مستشفى إشبيلية. طبيبنا على اتصال دائم بالطاقم الطبي والأسرة، ليس لدينا مزيد من المعلومات" مشددا "سيرجيو هو فتى قوي، قوي من الناحية البدنية، مع ما يمكننا القيام به نحاول إرسال ردود فعل إيجابية ودعم كل المقربين منه".

وسادت أجواء من الحزن نادي العاصمة خلال تمارين الأسبوع الحالي جراء القلق على حالة ريكو الصحية، في حين قال غالتييه "من الواضح أن الجميع متأثرون بشدة، نحاول بطريقة ما تصفية أذهاننا من خلال التمارين التي لا علاقة لها بالتحضير للمباراة، ونتأكد من أننا نغير مسار تفكيرنا".

وأكد المدرب الفرنسي أن المجموعة "متوحدة للغاية"، وترسل "الكثير من المشاعر الإيجابية والطاقة لسيرجيو وزوجته ووالدته وأحبائه".

المصدر: أ ف ب