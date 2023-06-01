رونالدو يتحدث عن إقامته في السعودية وحفل تقديمه كلاعب في النصر

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن التأقلم في السعودية وحفل الاستقبال الذي حظى به خلال تقديمه كلاعب جديد لـ "العالمي".

وقال رونالدو في مقابلة سيتم عرضها عبر حساب دوري روشن على موقع "تويتر" في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة: "أتذكر يومي الأول هنا، كنت متوترا بعض الشيء كما هو متوقع، كان الملعب ممتلئ وعائلتي معي في بيئة جديدة، ولكن تغير الوضع الآن، أنا مرتاح ومتأقلم بشكل أكبر، إنها ذكريات جيدة".

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وعما إذا كان حظي بلحظة خاصة لا تنسى في ملعب النصر، أكد: "إنه أمر رائع، بكل تأكيد، أتذكر اليوم الأول، حفل تقديمي كان مذهلا، توقعت ما حدث، لأنه كان يوما خاصا بالنسبة لهم أيضا بالطبع، وليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي".

وأردف: "كان يوما مختلفا تماما وكنت متفاجئا جدا، كان أمرا مميزا في العديد من النواحي، بالنسبة لي كانت أحد أفضل لحظاتي في كرة القدم، ستكون الذكريات جيدة دائما عندما تقدم حفلا بهذه الطريقة".

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة انتقال حر، مقابل راتب سنوي قد يصل إلى 200 -210 مليون يورو سنويا.

وأنهى رونالدو الموسم مع النصر، في وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، خلف اتحاد جدة صاحب اللقب.

المصدر: twitter/SPL