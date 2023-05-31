ما النادي السعودي الأقرب لضم بنزيما وما راتبه المتوقع؟

يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سيرحل عن ريال مدريد مع نهاية عقده الشهر المقبل، بعد تلقيه عرضا مغريا من الدوري السعودي.

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد ينتهي مع نهاية الشهر المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

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وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، يوم الأربعاء عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن بنزيما تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة السعودي.

Al Ittihad expect Karim Benzema's final answer very soon. The official proposal is understood to be close to €100m per season plus benefits. 🚨⚪️🇸🇦



Real Madrid are waiting for Karim to make his decision soon, as he told Florentino Pérez about the bid in the last 24h. pic.twitter.com/fKijxIj2bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2023

وأضاف: "عرض نادي اتحاد جدة يقترب من 100 مليون يورو سنويا، بخلاف الفوائد".

وأشار رومانو إلى أن بنزيما سيرد في القريب العاجل على العرض السعودي، بعدما أخطر إدارة ريال مدريد عنه بالفعل خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: فابريزيو رومانو