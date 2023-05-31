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ما النادي السعودي الأقرب لضم بنزيما وما راتبه المتوقع؟

الرياضة

ما النادي السعودي الأقرب لضم بنزيما وما راتبه المتوقع؟
AP
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يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سيرحل عن ريال مدريد مع نهاية عقده الشهر المقبل، بعد تلقيه عرضا مغريا من الدوري السعودي.

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد ينتهي مع نهاية الشهر المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

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وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، يوم الأربعاء عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن بنزيما تلقى عرضا مغريا من نادي اتحاد جدة السعودي.

وأضاف: "عرض نادي اتحاد جدة يقترب من 100 مليون يورو سنويا، بخلاف الفوائد".

وأشار رومانو إلى أن بنزيما سيرد في القريب العاجل على العرض السعودي، بعدما أخطر إدارة ريال مدريد عنه بالفعل خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: فابريزيو رومانو

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