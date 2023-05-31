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رغم الجدل.. مفاجأة في سان جيرمان بحضور ميسي ونيمار

الرياضة

رغم الجدل.. مفاجأة في سان جيرمان بحضور ميسي ونيمار
Globallookpress
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مفاجأة بحضور نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور.

وأعلن النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي الثلاثاء عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجديد.

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وشارك في تقديم قميص بي إس جي نيمار وميسي رغم الجدل المثار حول رحيلهما عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تواجد أيضا الثلاثي ماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي، بينما تصدر الإعلان كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

وينتهي تعاقد ميسي البالغ 35 عاما مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

أما نيمار البالغ 31 عاما ارتبط اسمه بأندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

المصدر: twitter/PSG

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