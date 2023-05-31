خطة ثنائية من برشلونة وإنتر ميامي لحسم صفقة ليونيل ميسي!

وجد برشلونة حلا وإن لم يكن مثاليا لاستعادة أسطورته ليونيل ميسي من جديد في سوق الانتقالات الصيفية، يضمن أن تكون آخر مباراة للأرجنتيني في مسيرته بقميص نادي أمجاده.

وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة ونادي إنتر ميامي دخلا في مناقشات بشأن صفقة شراء وإعارة محتملة للأرجنتيني، وستشمل الصفقة توقيع نادي إنتر ميامي مع ميسي كلاعب حر هذا الصيف، ثم إعارته لبرشلونة لمدة 18 شهرا، بعدها سيعود ميسي إلى إنتر ميامي ليخوض المتبقي من مسيرته الكروية.

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وتشير التقارير إلى أن الميزة الرئيسية لهذه الخطوة هي أن ميسي سيتمكن من الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى حتى بطولة كوبا أمريكا 2024، قبل أن ينتقل إلى خوض تجربة في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن انتقال ميسي إلى السعودية أمر وارد، خاصة مع رفع الهلال عرضه لمبلغ ضخم قدره 600 مليون يورو سنويا للأرجنتيني، وهو ما يعادل ضعف راتب كريستيانو رونالدو مع النصر، وفي هذه المرحلة وكما تشير الصحيفة الفرنسية لم يتم التوصل لاتفاق مع أي طرف.

ويرغب الفائز بكأس العالم 2022 في اتخاذ قراره بعد انتهاء الموسم مع باريس سان جيرمان، حيث ساهم ميسي في حسم لقب الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة الفرنسية للمرة الثانية على التوالي في مباراة ستراسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، وسيسعى للمشاركة في المباراة القادمة ضد كليرمونت فوت يوم السبت.

المصدر: "وسائل إعلام"