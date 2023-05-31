أوروبا تحول ممارسة الجنس إلى "رياضة" وتستضيف بطولة دولية

تستعد السويد لتنظيم أول بطولة أوروبية للجنس في العالم، بعد اعترافها بها كرياضة. ومن المنتظر أن تنطلق المسابقة يوم 8 يونيو القادم لتستمر عدة أسابيع!

وتقام البطولة بالقرب من جوتنبرغ، بمشاركة 20 ممثلا من دول أوروبية مختلفة وفق ما ذكرت جمعية الجنس الفيدرالية السويدية

وأفادت مصادر إعلامية بأن المتسابقين سيتنافسون في 16 اختصاصا، حتى يتمكنوا من تسجيل نقاط، وتستمر المباراة لمدة 6 ساعات في اليوم، ليخصص لكل شخص من 45 دقيقة إلى ساعة.

والزوجان الأكثر نشاطا خلال المنافسة والأكثر إبداعا وشعبية لدى لجنة التحكيم والجمهور سيفوزان.

ويمكن للمشاركين في البطولة في كل تخصص، الحصول على 5 إلى 10 نقاط. ويتم منح النقاط من قبل الجمهور ولجنة مكونة من 5 قضاة.

وتقام البطولة على 3 مراحل، ويجب على كل مشارك تسجيل نقاط كافية، ويتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.

ويقول رئيس الاتحاد السويدي للجنس دراغان براتيتش، منظم المسابقة: "يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءا من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها الدول الأوروبية".

ويعتقد براتيتش أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت. وفي رأيه، من خلال الجنس يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد.

وأضاف في تصريحات له: "حتى يحقق الناس النتائج التي يريدونها، يحتاجون إلى التدريب، تماما مثل أي رياضة أخرى. لذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لهم هي البدء في المنافسة في هذا أيضا".

كما ذكر رئيس الاتحاد أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين. ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل هذه المسابقة لأول مرة، وسوف يقومون كل عام بتحديثها وفقا للملاحظات والاحتياجات.

المصدر: "Forum Daily"