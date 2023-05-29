محمد رمضان يلتقي نيمار في موناكو

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورا من لقائه بنجم كرة القدم، البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيطرت أجواء الرقص والفرح على اللقاء الذي جمع محمد رمضان و نيمار بمدينة موناكو الفرنسية، حيث شارك الفنان المصري الأجواء بمجموعة صور وفيديوهات عبر "إنستغرام" والتي لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين وحتى النجوم.

وتفاعلت الممثلة المصرية هالة صدقي مع اللقاء حيث علقت قائلة: "عايزة تيشيرت منه (من نيمار)".

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان، تصوير باقي مشاهده بفيلمه الجديد "ع الزيرو"، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

أما نيمار، فيغيب عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تعرض لإصابة في كاحل القدم، استلزمت إجراء عملية جراحية.

وأفسدت هذه الإصابة الانطلاقة الرائعة لنيمار هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا إلى جانب 17 تمريرة حاسمة بكل البطولات.

وينتهي تعاقد نجم برشلونة السابق مع باريس في صيف 2027، ويقال إنه يفكر بجدية في الرحيل عن جدران ملعب "حديقة الأمراء"، في صيف العام الجاري.

المصدر: RT