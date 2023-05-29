تقارير: محرز يعرض خدماته على الأهلي

فجر المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال القرني نقلا عن مصادر أخبرته بأن محرز عرض نفسه على نادي أهلي جدة السعودي العائد من جديد إلى دوري المحترفين.

المعلق مشاري القرني (SC):

الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي قام بعرض نفسه على الأهلي السعودي.@GifDAFC

pic.twitter.com/6iDkSlPQ2x — عمرو (@bt3) May 29, 2023

وأوضح القرني في مقطع فيديو متداول: "على ما سمعت.. محرز ينظر إلى الدوري السعودي، على أنه فرصة للحصول على أموال ضخمة، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من نجوم العالم، سينتقلون إلى المملكة".

وأكد المعلق الرياضي، على أن صفقة انتقال النجم الجزائري إلى الأهلي، صعبة للغاية، نظرا لصغر سن اللاعب، وتألقه مع مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح القرني، أن محرز قد ينتقل بالفعل إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذا كان همه الأموال.

وتعمل إدارة أهلي جدة حاليا للحصول على طلب "تدابير وقتية" لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، وذلك بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق الأول من التعاقدات.

في المقابل، يستعد محرز لقيادة مانشستر سيتي لتحقيق ثلاثية تاريخية، حيث توج "السيتي" قبل أيام رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، ويلعب السبت المقبل ضد جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلاقي في العاشر من الشهر المقبل نادي إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات