شاهد.. رد فعل مبابي بعد سؤاله عن موعد انتقاله إلى ريال مدريد (فيديو)

رد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بطريقة دبلوماسية على سؤال بشأن موعد تحقيق حلم طفولته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وخلال لقاء مبابي مع الإعلاميين عقب حفل تسلمه أمس الأحد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023، سأله أحد الصحفيين الإسبان قائلا: "هل تود الآن أن تحقق حلم الطفولة باللعب لريال مدريد؟".

La réponse cash de Mbappé sur le Réal Madrid ! pic.twitter.com/AMJx1Fi21M — ParisTeam (@Paristeamfr) May 28, 2023

وابتسم مبابي بعد السؤال، ليرد قائلا: "أنا هنا للحديث عن الجائزة وليس عن أي شيء آخر، ولا يهمني ما يقال في الخارج".

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وأضاف: "قلت إنني سألعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل لأن لدي عقد وأريد الوفاء به".

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى 2024 مع وجود خيار للتمديد لعام إضافي.

يذكر أن مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وتفاوض بالفعل مع إدارة النادي الملكي حول الصفقة، لكنه قرر في آخر لحظة التجديد مع باريس سان جيرمان.

المصدر:paristeam.fr