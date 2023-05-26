"الفيفا" يعاقب الاتحاد السعودي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة على الاتحاد السعودي بالحرمان من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقارير فإن الفيفا اتخذ قرارا بمنع الاتحاد من ضم لاعبين جدد في صيف 2023.

وجاء قرار الفيفا بسبب التأخر في تسديد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي من انتقال البرازيلي كورنادو والبالغة مليوني يورو.

وانضم كورنادو لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2021 قادما من صفوف الشارقة الإماراتي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء غدا السبت بحثا عن التتويج بلقب دوري روشن لموسم 2022-2023 في حال تحقيق الفوز.

المصدر: "صحيفة سبورت السعودية"