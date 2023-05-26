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الدوري الإسباني يقف بوجه تقنية خط المرمى

الرياضة

الدوري الإسباني يقف بوجه تقنية خط المرمى
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كشفت تقارير صحفية أنه لن يتم اعتماد تكنولوجيا تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن رابطة الليغا لن تطبق تقنية خط المرمى في الموسم الجديد، حيث أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، لا يريد منح 3 ملايين يورو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الإذاعة إلى أن نادي إسبانيول كان غاضبا مما حدث خلال مباراته أمام أتلتيكو مدريد، واحتساب هدف لصالح الأتليتي بشكل خاطئ.

وأصدر نادي إسبانيول بيانا رسميا أكد فيه أحقيته في احتساب نتيجة المباراة ضد أتلتيكو مدريد لصالحه بعدما تدخلت تقنية الفار بشكل خاطئ باحتساب الهدف لصالح فريق أتلتيكو مدريد على الرغم من أن الكرة لم تتخطى خط المرمى بكامل محيطاها.

الصورة الظاهرة لا يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت تخطت الكرة أم لا، وكان من الممكن أن يتم معرفة ذلك بسهولة وحل هذا الموقف باستخدام تقنية عين الصقر، والتي تُستخدم في معظم البطولات الأوروبية للتحقق مما إذا كانت الكرة في المرمى أم لا ومع ذلك، لا تمتلك الليغا هذه التكنولوجيا ولن تفعل ذلك في الموسم المقبل.

المصدر: "وكالات"

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