رئيس نادي نابولي يلتقي البابا فرنسيس ويقدم له هدية

استقبل البابا فرنسيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، في الفاتيكان، يوم الخميس، على هامش أول لقاء عالمي للمدن البيئية التعليمية.

وخلال اللقاء تسلم بابا الفاتيكان كرة موقعة وطاولة معدنية مصغرة لقدم الأسطورة دييغو مارادونا.

كما قدم دي لورينتيس للبابا قميصا لنابولي يحمل الرقم 10 عليه اسم البابا.

وفي 4 مايو، حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخه والأولى منذ حقبة نجمه الراحل دييغو مارادونا، بتعادله مع أودينيزي 1-1 بالمرحلة الـ33 من "الكالتشيو".

ويدين نابولي بنقطة التعادل التي كانت كافية لحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه و"الكالشيو" الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وحقق نابولي ما فشل فيه في المرحلة الماضية عندما عجز عن كسب النقاط الثلاث لحسم اللقب عقب خسارة مطارده المباشر لاتسيو أمام إنتر ميلان 1-3.

وكان نابولي بحاجة إلى التعادل فقط في المباراة بعدما فاز لاتسيو على ضيفه ساسوولو 2-0 في افتتاح المرحلة الـ33.

وأنهى الفريق الجنوبي نابولي بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي انتظارا دام 33 عاما وتحديدا منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ووضع حدا لهيمنة فرق الشمال على لقب الدوري منذ ذلك الموسم.

وبات سباليتي عن 64 عاما أكبر مدرب يتوج بطلا لإيطاليا، محطما الرقم القياسي لماوريتسيو ساري المتوج في 2020 مع يوفنتوس عن 61 عاما.

المصدر: وكالات + "أ ب"