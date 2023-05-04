احتفالات عارمة لجماهير نابولي في ليلة التتويج بالدوري الإيطالي (فيديو)

احتفلت جماهير نادي نابولي بشكل جنوني بتحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب التعادل أمام أودينيزي 1-1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها نابولي بـ"السكوديتو" بعد عامي 1987 و1990 والأولى منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا (1990).

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، وإعلان نابولي بطلا للدوري قبل خمس مراحل من ختام المسابقة، غزت المئات من جماهير فريق الجنوب الإيطالي أرض الملعب بعدما نزلت من المدرجات للاحتفال مع لاعبي الفريق بالتتويج باللقب.

لاشيء في العالم يقارن في نابولي 😳🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aw7nLUHnKf — جنون الكالتشيو (@Azuri99) May 4, 2023

المشاهد في نابولي مجنونة 🔥🛵 pic.twitter.com/XM3vA0IHKI — جنون الكالتشيو (@Azuri99) May 4, 2023

كما امتلأت شوارع نابولي بالجماهير المحتفلة بالتتويج الذي طال انتظاره لمدة طويلة، في مشهد كرنفالي طغى عليه ألوان الفريق.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية في جميع أنحاء نابولي احتفالا بالتتويج التاريخي.

المصدر: مواقع التوصل