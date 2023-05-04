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احتفالات عارمة لجماهير نابولي في ليلة التتويج بالدوري الإيطالي (فيديو)

الرياضة

احتفالات عارمة لجماهير نابولي في ليلة التتويج بالدوري الإيطالي (فيديو)
AP
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احتفلت جماهير نادي نابولي بشكل جنوني بتحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب التعادل أمام أودينيزي 1-1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها نابولي بـ"السكوديتو" بعد عامي 1987 و1990  والأولى منذ إنجازه مع أسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا (1990).

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، وإعلان نابولي بطلا للدوري قبل خمس مراحل من ختام المسابقة، غزت المئات من جماهير فريق الجنوب الإيطالي أرض الملعب بعدما نزلت من المدرجات للاحتفال مع لاعبي الفريق بالتتويج باللقب.

كما امتلأت شوارع نابولي بالجماهير المحتفلة بالتتويج الذي طال انتظاره لمدة طويلة، في مشهد كرنفالي طغى عليه ألوان الفريق.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية في جميع أنحاء نابولي احتفالا بالتتويج التاريخي.

المصدر: مواقع التوصل

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