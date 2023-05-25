بعد عامين ونصف من التحقيقات.. إسقاط التهم عن لاعبة التنس الروسية سيزيكوفا في باريس

أسقط مكتب المدعي العام في باريس اليوم الخميس التهم الجنائية عن لاعبة التنس الزوجي الروسية يانا سيزيكوفا، التي اتهمت بالفساد الرياضي.

وقال محاميها فريدريك بيلو لوكالة "تاس" الروسية: "تمت تبرئة لاعبة التنس الروسية، التي تم اعتقالها ووضعها تحت الحراسة خلال بطولة رولان غاروس 2021، من جميع التهم بقرار من المدعي العام".

وأشار المحامي إلى أنه تم توجيه تهم خاطئة إلى سيزيكوفا بسبب أفعال يزعم أنها ارتكبت خلال بطولة 2020.

وأضاف المحامي: "بعد عامين ونصف من التحقيق، أعلن مكتب المدعي العام في باريس أخيرا إغلاق القضية، معتبرا أن الأحداث المنسوبة إلى سيزيكوفا لا يمكن إثباتها".

وكانت النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا في تلاعب مزمع بنتائج مباريات التنس، ضمن منافسات زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس العام 2020.

ويتعلق التحقيق بمباراة في الدور الأول بتاريخ 30 سبتمبر 2020 بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضد الروسية يانا سيزيكوفا والأمريكية ماديسون برينغل، بحسب صحيفتي "ليكيب" الفرنسية و"دي فيلت" الألمانية.

وذكرت التقارير أن شوطا واحدا من هذه المباراة أثار الشكوك.

المصدر: RT