محمد صلاح يودع رباعي ليفربول برسالة مؤثرة

حرص النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على وداع زملائه الأربعة روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا الراحلين عن الريدز مع نهاية الموسم الحالي.

وذلك عقب إعلان النادي قبل أيام رحيل الرباعي عن صفوف "الريدز"، بنهاية الموسم الجاري، وحظي اللاعبون الأربعة بتكريم من النادي الإنجليزي على ملعب "آنفيلد" مع عائلتهم.

ونشر محمد صلاح صور تجمعه مع كل لاعب من الأربعة المغادرين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أننا نلتقي ونتشارك اللحظات مع أشخاص رائعين، بوبي، ميلي، أوكس، ونابي، سنفتقدهم وآمل أن تلتقي طرقنا مرة أخرى".

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ويحتل ليفربول هذا الموسم المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، مع بقاء جولة واحدة على نهاية المنافسة، إذ سيلاقي فيها ساوثهامبتون الأحد المقبل.

وخسر الفريق فرصته في التواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم حيث يحتاج إلى معجزة تتمثل في خسارة مانشستر يونايتد مباراتيه المتبقيتين وفوز ليفربول في المباراة الأخيرة ليلتحق بركب المتأهلين.

يذكر أن صلاح سجل 19 هدفا مع ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليغ.

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