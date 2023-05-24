إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا (فيديو)
أحرز نادي إنتر ميلان لقب بطل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب فريق فيورنتينا، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، بالعاصمة روما.
Il palcoscenico 📍🏟️#CoppaItaliaFrecciarossa#FiorentinaInterpic.twitter.com/13wPRu7PPy— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
وضع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس فريق فيورنتينا في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.
💨 𝐒𝐏𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐃𝐘 Nico Gonzalez! La sblocca dopo appena 2'! #FiorentinaInter 1-0 #CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/kZxOPNQmsS— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
لكن فريق إنتر ميلان رد الصاع صاعين بفضل مهاجمه الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و37) من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.
𝐋𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐱 𝟐! 🇦🇷🇦🇷 #FiorentinaInter 1-2 pic.twitter.com/barxRtnxbz— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
Cántalo, Lautaro 😤😤😤#CoppaItaliaFrecciarossa | #FiorentinaInterpic.twitter.com/ezwiyRFz6p— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 24, 2023
E l'𝑴𝑽𝑷 di #FiorentinaInter è...🥁🥁🥁— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
🇦🇷 𝑳𝑨𝑼𝑻𝑨𝑹𝑶 𝑴𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵𝑬𝒁 🇦🇷 @socios#CoppaItaliaFrecciarossa#FiorentinaInterpic.twitter.com/Wdw25UcdQI
واحتفظ فريق إنتر ميلان بلقب بطل كأس إيطاليا ليرفع رصيده على 9 ألقاب في تاريخه، معادلا رقم نادي روما صاحب المركز الثاني، بينما يحمل فريق يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا.
No. Non è un déjà vu. 🏆🇮🇹 #CoppaItaliaFrecciarossa x @Inter#FiorentinaInterpic.twitter.com/7zMFOB8rY8— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
🏆 Alzala @Inter! 🗣️#CoppaItaliaFrecciarossa#FiorentinaInterpic.twitter.com/Vd12QshEgS— Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2023
Spelled: I-N-T-E-R ⚫🔵— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 24, 2023
Pronounced: C-H-A-M-P-I-O-N-S 🏆 🏆 🏆#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/SHXX17juQp
بينما رفع نادي فيورنتينا كأس إيطاليا ست مرات في تاريخه من قبل، آخرها في الموسم (2000-2001)
المصدر: RT