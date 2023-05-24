إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا (فيديو)

أحرز نادي إنتر ميلان لقب بطل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، على حساب فريق فيورنتينا، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، بالعاصمة روما.

وضع المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس فريق فيورنتينا في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

لكن فريق إنتر ميلان رد الصاع صاعين بفضل مهاجمه الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيز الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (29، و37) من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

واحتفظ فريق إنتر ميلان بلقب بطل كأس إيطاليا ليرفع رصيده على 9 ألقاب في تاريخه، معادلا رقم نادي روما صاحب المركز الثاني، بينما يحمل فريق يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا.

بينما رفع نادي فيورنتينا كأس إيطاليا ست مرات في تاريخه من قبل، آخرها في الموسم (2000-2001)

المصدر: RT