برشلونة يعلن رحيل نجم جديد من الحرس القديم (فيديو)

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع مدافعه جوردي ألبا لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية الموسم (2023-2024).

ويواصل نادي برشلونة الإسباني سياسته التي انطلقت منذ العام الماضي، بتجديد الفريق والتخلي عن بعض اللاعبين الذين تقدموا في السن، مثل المدافع جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله، ومغادرة قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس مع نهاية الموسم الجاري.

وقال نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية موسم 2023-2024".

توصل نادي برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية موسم 2023-2024. pic.twitter.com/kTFj9LiOWL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 24, 2023

ونشر صورة لمدافعه، مع عبارة: "شكرا لك على كل ما قدمته".

وبدوره وجه جوردي ألبا غبر حسابه الرسمي رسالة لجماهير النادي الكتالوني، قال فيها: "شكرا لكم، شكرا لوالدي وإخوتي وكل من حولي لتقاسم هذا المسار معي".

وأضاف: "شكرا لكل من قابلتهم في هذا النادي، لطالما كانت أمنيتي الأكبر أن أكون لاعبا في برشلونة وذاكرتي مليئة بالذكريات التي لا تُنسى والتي أعتز بها بمودة كبيرة".

وواصل: "كانت النشأة في فريق الأكاديمية في إحدى أكثر مراحل حياتي خصوصية، بعد تلك السنوات السبع، كان علي المغادرة... لكن بعد مرور بعض الوقت، عدت لأحقق لما كنت أحلم به دائما: اللعب في فريق برشلونة الأول".

واختتم: "لقد فعلت ذلك (العودة لبرشلونة) في عام 2012، جرى تقديمي لاعبا في كامب نو وكانت تلك لحظة فريدة. وبعد أحد عشر موسما، أشعر بالفخر والرضى التام عن كل ما أنجزناه معا".

💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

وشارك جوردي ألبا (34 عاما) في 458 مباراة مع برشلونة، وسجل خلالها 27 هدفا، إضافة إلى 99 تمريرة حاسمة، وحصل على 18 لقبا خلال 11 موسما.

المصدر: وسائل إعلام