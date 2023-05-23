صفعة قضائية جديدة تهدد يوفنتوس

أصبح نادي يوفنتوس مهددا بالتعرض لعقوبة جديدة في الدوري الإيطالي، خلال الصيف المقبل.

وقررت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي في يناير الماضي، خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري، قبل أن تعلق اللجنة الأولمبية القرار.



وصدر حكم جديد أمس الاثنين، بخفض العقوبة إلى 10 نقاط، بسبب مخالفات تتعلق بتعزيز المكاسب الرأسمالية، ليهبط يوفنتوس إلى المركز السابع في الكالتشيو.

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ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة في 15 يونيو، بعد أقل من أسبوعين من نهاية الموسم الحالي.



وأشارت إلى أن العقوبة الجديدة تتعلق بالتلاعب في الرواتب والشراكات مع الأندية الأخرى والعلاقات مع الوكلاء.



وأضافت: "رفض طلب يوفنتوس الاعتراف بخطئه في القضية، لكن لا يزال لدى اليوفي فرصة أخرى للتفاوض مع المدعي العام قبل إجراء المحاكمة".



وختمت الصحيفة: "من المتوقع أن تكون العقوبة الجديدة متعلقة بخصم النقاط، لكن ليس واضحا إذا كانت ستطبق على الموسم الحالي أم المقبل".

المصدر: "وسائل إعلام"