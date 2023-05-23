اختفاء 6 متسلقين على جبل إلبروس في بيلاروس

فقد التواصل مع مجموعة من السياح مكونة من 6 متسلقين لجبل إلبروس في بيلاروس، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لقناة 112 على "تيلغرام"، لم تسجل مجموعة المتسلقين طريقهم مسبقا.

وصعد السياح المنحدر الغربي للجبل وتوقفوا عن التواصل.

وفي الوقت الحالي، عمليات البحث جارية، وعمال الإنقاذ يعملون على البحث عن المتسلقين المفقودين، ومروحية Mi-8 تستعد للإقلاع من مينيراليني فودي.

في وقت سابق من مايو، قام رجال الإنقاذ بإجلاء سائح روسي من منطقة نيجني نوفغورود تقطعت به السبل في إلبروس مصابا بداء المرتفعات على ارتفاع 5200 متر.

المصدر: "لينتا.رو"