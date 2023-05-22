البليهي يسخر من ميسي.. ويكشف عن فحوى الحديث معه في مونديال قطر (فيديو)

تحدث مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي لكرة القدم، علي البليهي، بطريقة ساخرة عن علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد المشادة بينهما في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ودخل البليهي في مشادة مع ميسي خلال المباراة بين السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر 2022، التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكدت تقارير عديدة على وجود اتفاق مبدئي بين ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والهلال على انتقال "البرغوث" إلى صفوف "الزعيم" بداية من الموسم المقبل مقابل راتب سنوي يبلغ 400 مليون يورو.

وعلق البليهي على أنباء انتقال ميسي إلى نادي الهلال، قائلا: "إذا انضم ميسي إلى الهلال، سأغيب عن النادي لمدة يومين حتى لا يتذكرني ولن أعذبه في المران".

🎙️ علي البليهي؛



لو جاء ميسي للهلال راح اغيب يومين عن النادي عشان ما يذكرني.



pic.twitter.com/4rnSQb8rya — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 21, 2023

وأكمل مازحا في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "أتمنى أن يستر الله ولا يطلب منهم الاستغناء عن اللاعب رقم 5".

🎙️ علي البليهي:



الله يستر لا يجي ميسي ويقول ما أبي رقم 5



pic.twitter.com/tPGfvVoTBD — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 21, 2023

وأضاف: "لم أخف من ميسي، إذا كان هناك 3 ميسي مع الأرجنتين لم يكن سيفرق الأمر معي، منذ مواجهة الأوروغواي في كأس العالم 2018 لم أعد أخشى أحدا".

🎙 علي البليهي :



"لم أخاف من ليونيل ميسي بكأس العالم." pic.twitter.com/m2jXlvKPEK — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 21, 2023

وواصل المدافع السعودي كشف تفاصيل ما دار بينه وبين ميسي: "قلت له بالعربية، اسمعني لو لعبنا 3 أو 4 مباريات لن تهزمنا إلا لو احترمتنا، ثم وجدت أنخيل دي ماريا وجوميز يتجهان نحوي فقمت بالابتعاد عنه سريعا".

وتحدث البليهي بشكل تهكمي عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي واجهه في كأس العالم، قائلا: "قلت له أنه أسوأ مهاجم، ولويس سواريز وروميلو لوكاكو أفضل منه".

وعن رأيه في إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي، خاصة بعد تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال مدافع الهلال: "تدربت 3 أيام مع رونالدو وشاهدت أشياء مذهلة، فهو يأتي للمران قبل ساعتين من انطلاقته، رغم أنه حقق كل شيء في كرة القدم".

واختتم على البليهي: "وجود لاعبين مثل رونالدو وميسي في الدوري السعودي سيكون بمثابة إضافة كبيرة وقوية للمسابقة"

المصدر: وسائل إعلام