الروسي مدفيديف يصعد إلى وصافة التصنيف العالمي

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الثاني للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.

وجاء ذلك عقب فوز الروسي بباكورة ألقابه على الملاعب الترابية إثر تغلبه على الدنماركي هولغر رونه، أمس الأحد في نهائي دورة روما للماسترز في التنس.

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فيما انتزع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف مجددا، وتراجع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى المركز الثالث.

وضمن ألكاراز الصعود للصدارة قبل أيام إثر تأهله إلى الدور الثالث ببطولة روما التي توج ميدفيديف بلقبها أمس الأحد بالفوز في المباراة النهائية على الدنماركي هولجر رون.

وكان ألكاراز قد ودع منافسات بطولة روما من الدور الثالث، كما خرج ديوكوفيتش من دور الثمانية بالهزيمة أمام هولجر رون.

وشهدت نسخة التصنيف اليوم صعود هولجر رون إلى المركز السادس، وتراجع الروسي أندري روبليف إلى المركز السابع.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز ال10 الأولى كما يلي:

- الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 6815 نقطة

- الروسي دانييل مدفيديف في المركز الثاني برصيد 6330 نقطة

- الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الثالث برصيد 5955 نقطة

- النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 4915 نقطة

- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4775 نقطة

- الدنماركي هولجر رون في المركز السادس برصيد 4375 نقطة

- الروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4270 نقطة

- الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3435 نقطة

- الأمريكي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3390 نقطة

- الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز العاشر برصيد 3065 نقطة.

المصدر: "وكالات"