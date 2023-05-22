حتى وإن نال اللقب.. لماذا لن يحمل قميص مانشستر سيتي شارة التشامبيونزليغ؟

أوضح موقع sport bible البريطاني أنه لن يكون بإمكان مانشستر سيتي الإنجليزي، وضع الشارة الشرفية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أكمام القميص حتى وإن نال لقب البطولة الأوروبية.

ووصل السيتي للمباراة النهائية للموسم الجاري من دوري الأبطال، بعد فوزه العريض على ريال مدريد بنتيجة 4-0 ضمن إياب نصف النهائي، وفي النتيجة الإجمالية لمواجهتي الذهاب والإياب 5-1.

ومن المقرر أن يواجه "السيتزنس" نظيره إنتر ميلان في النهائي على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، في الـ10 من يونيو المقبل.

وأوضح الموقع البريطاني، أن شارة "الشرف" هذه لا تمنح للفرق التي تتوج بلقب دوري الأبطال لمرة واحدة.

🔔 | Man City kits won't have Champions League badge next season if they win it https://t.co/qbcB0qYQMw — SPORTbible News (@SportBibleNews) May 20, 2023

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ويؤكد أن هذه الفكرة أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بدءا من موسم 2000-2001، حيث تمنح الشارة للفرق التي تتوج بالألقاب لثلاث مرات متتالية، أو لخمس مرات متفرقة.

ويعني ذلك أنه يحق لريال مدريد (14)، ميلان (7)، بايرن ميونخ وليفربول (6)، برشلونة (5)، وأياكس أمستردام (4 ثلاث منها متتالية 1970-1971، 1971-1972، 1972-1973) وضع هذه الشارة في دوري الأبطال، وإشبيلية (6) فقط في الدوري الأوروبي.

وكشف مانشستر سيتي الجمعة الماضي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن الزي الرسمي للموسم المقبل 2023-2024.

ويوضح موقع "سبورت بيبل": "لا يتوجب على مشجعي مانشستر سيتي الشعور بالقلق إزاء حصولهم على الزي الجديد، سواء فاز فريقهم بالثلاثية التاريخية أم لا"، في إشارة إلى عدم وجود الشارة الأوروبية على القميص الجديد.

ويسعى السيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية بعد ضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليبقى أمام التحديين الأخيرين، أولهما الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الـ3 من يونيو، والثاني الفوز على إنتر ميلان في نهائي الأبطال في الـ10 من الشهر نفسه.

المصدر: "وسائل إعلام"