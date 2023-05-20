ريال سوسييداد يعكر احتفالات برشلونة بلقب "الليغا"

عكر ريال سوسييداد احتفال مضيفه نادي برشلونة بالتتويج المبكر بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" عندما تغلب عليه 2-1 يوم السبت، ضمن المرحلة الـ35 من المسابقة.

وكان برشلونة توج رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، في الجولة الماضية، بفوزه على مضيفه إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ودخل برشلونة مباراة الليلة للاحتفال باللقب مع جماهيره في ملعبه، لكنه تكبد خسارة مفاجئة من ريال سوسييداد.

وسجل أهداف ريال سوسييداد، ميكيل ميرينو في الدقيقة 5، وألكسندر سورلوث في الدقيقة 71، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT