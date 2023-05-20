مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة ملاحقه أرسنال

ظفر مانشستر سيتي السبت ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم دون أن يلعب، بعد خسارة ملاحقه أرسنال على أرض مضيفه نوتينغهام فورست 0-1 في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من المسابقة.

وسجل النيجيري تايوو أوونييي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 فتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سيتي الذي يستضيف تشيلسي غدا الأحد علما بأنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.

وتوج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في ستة مواسم.

وبعد حسمه لقب الدوري، سيبحث مان سيتي لإضافة لقبي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا ليتوج بثلاثية تاريخية هذا الموسم.

ويلتقي مانشستر سيتي مع جاره وغريمه مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل لتحديد بطل كأس اتحاد إنجلترا.

وفي العاشر من يونيو، يلعب مان سيتي ضد إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

المصدر: RT