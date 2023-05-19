رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: قبول الروس في المسابقات الدولية أشبه بمسرح الدمى

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف عن عودة الرياضيين المحليين إلى ساحة البطولات الدولية.

وشبه رئيس اللجنة الأولمبية الروسية قبول الرياضيين الروس من عدمه في البطولات الدولية بمسرح الدمى، حيث تسيطر الشخصيات المتحيزة والمسيسة على الخيوط.

وعلق: "يحتاج الباقي فقط إلى قراءة النص، مثل أي شخصية في مسرحية، فقط لأداء الدور المخصص له في هذه المهزلة".

وأضاف بوزدنياكوف أن مثل هذه القرارات غير المتسقة والظرفية للمنظمات الدولية الرياضية تلغي المعايير المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

وفي 28 مارس الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين البيلاروس والروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالتنافس في وضع محايد.

وبالوقت نفسه، أوصت اللجنة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة أوالأجهزة الأمنية في بلدانهم بالمشاركة في المنافسات، بعد ذلك سمح عدد من الاتحادات للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المنافسة.

في نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة ممثلي هذه الدول في أولمبياد 2024 حتى الآن.

المصدر: "وكالة ريانوفستي"