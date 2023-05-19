 
مباشر

جولة آسيوية للأرجنتين بقيادة ميسي

الرياضة

جولة آسيوية للأرجنتين بقيادة ميسي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc7i

يتواجه منتخبا الأرجنتين وأستراليا لكرة القدم في مباراة ودية في 15 يونيو المقبل بملعب العمال في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما أعلنه الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة أن المنتخب الأرجنتيني بطل العالم سيصل إلى بكين بكامل نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي وذلك ضمن جولة آسيوية سيجريها "راقصي التانغو" وتتضمن خوض ودية أمام إندونيسيا في 18 يونيو المقبل.

إقرأ المزيد
"العرض الخرافي" يحول بوصلة ميسي نحو الهلال السعودي!

وتحظى الأرجنتين بقاعدة جماهيرية عريضة في الصين ولا سيما بعد تتويجها بمونديال قطر 2022 .

وفور الإعلان عن الودية، تم طرح تذاكر الدخول للبيع بأسعار تتراوح بين 9.300 يوان (1.320 دولار) و19.500 يوان (2.769 دولار).

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن من بين أهداف هذه المباراة تعزيز الروابط بين الصين والأرجنتين وأستراليا.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل توافد الزعماء العرب إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (فيديو)