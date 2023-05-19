فشل أول محاولة لبيع نيمار

فشلت أولى محاولات نادي باريس سان جيرمان، للتخلص من اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، في صيف 2023.

وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن نيوكاسل تواصل مع المقربين من نيمار، لجس نبض نجم السامبا، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأضاف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس، في ظل توتر علاقته مؤخرا مع جماهير الفريق، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي نيوكاسل، لم تشهد أي تقدم ملموس.

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وأوضح أن الصفقة مهددة بالفشل، لأن التوصل لاتفاق مادي مع اللاعب، يبدو عملية صعبة ومعقدة.

وينتهي عقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويبتعد اللاعب عن المستطيل الأخضر منذ فبراير الماضي بسبب إصابة في كاحل القدم، وخضوعه لعملية جراحية.



يذكر أن النجم البرازيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة.

المصدر: "وسائل إعلام"