غوارديولا يشعل غضب جماهير ريال مدريد بإشارة مستفزة (صورة)

أغضب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي جماهير ريال مدريد بعد احتفاله بطريقة "مستفزة" بفوز فريقه على العملاق الإسباني للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نهائي المسابقة القارية لهذا الموسم، عقب اكتساحه حامل اللقب ريال مدريد، أمس الأربعاء، برباعية دون رد، في إياب الدور نصف النهائي علما بأن الفريقين كان قد تعادلا ذهابا 1-1.

وعقب نهاية المباراة، نشر مانويل إستيارتي، وهو أحد أعضاء الطاقم الفني لمانشستر سيتي، صورة على "إنستغرام"، يظهر فيها غوارديولا مع بعض المقربين منه كان من بينهم رئيس السيتي، الإماراتي خلدون المبارك، ورئيس الأرجنتين السابق ماوريسيو ماكري، وشقيق غوارديولا، بيري وهم يرفعون أصابعهم الأربعة، في إشارة للهزيمة القاسية التي تلقاها ريال مدريد.

ويبدو أن الصورة التقطت في غرفة لكبار الشخصيات في ملعب "الاتحاد" الذي احتضن المباراة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن غوارديولا الذي سبق له تدريب برشلونة، استفز جماهير الغريم ريال مدريد بتلك الإشارة.

وأضافت "صورة غوارديولا هي نفس الصورة الشهيرة لجيرارد بيكيه قائد برشلونة السابق، عندما رفع أصابعه الخمسة بعد فوز البارسا 5-0 على ريال مدريد في نوفمبر 2010".

وتابعت "صورة غوارديولا أشعلت غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: ميرور + "موندو ديبورتيفو"