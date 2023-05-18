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نائب رئيس إنتر يكشف موقف فريقه من ضم ميسي

الرياضة

نائب رئيس إنتر يكشف موقف فريقه من ضم ميسي
Legion-Media
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علق الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي وأسطورة "النيراتزوري" على الأنباء التي ربطت مواطنه ليونيل ميسي بالانتقال إلى "الأفاعي" في الموسم المقبل.

وانتشرت إشاعات عن إمكانية انتقال ميسي إلى إنتر مع وصول الأخير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0 و1-0.

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وضرب إنتر موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي المرتقب في إسطنبول في العاشر من يونيو المقبل.

وأجرى زانيتي مقابلة مع محطة "راديو لا ريد" الإذاعية الأرجنتينية، قال خلالها أولا عن النهائي المرتقب: "علينا محاولة أن نضع مانشستر سيتي في مأزق، لأن لدينا الأدوات اللازمة لبث القلق في فريق لا يهزم".

وأضاف: "بالنسبة لي، مانشستر سيتي هو الأكثر اكتمالا، لأن لديهم بدائل في جميع الخطوط ولاعبين بارزين".

كما تحدث زانيتي عن مستقبل ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ولم يحدد بعد فريقه المقبل، في ظل التأكيدات على أنه لن يستمر في باريس، واحتمالية أن يلعب في إنتر.

وقال زانيتي في هذا الصدد: "ميسي بعيد المنال، لأن المعايير الاقتصادية في إيطاليا مختلفة تماما ولا يمكننا تحمل تكلفة لاعب مثله".

المصدر: goal.com

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