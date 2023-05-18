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الإنتر يربط نجمه بعقد طويل الأمد

الرياضة

الإنتر يربط نجمه بعقد طويل الأمد
AFP
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اقترب إنتر ميلان الإيطالي من الاحتفاظ بأحد نجومه، خلال الفترة المقبلة، بتمديد عقده.

ووفقا لخبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أليساندرو باستوني سيوقع عقدا جديدا مع إنتر ميلان حتى صيف 2028.

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وأضاف: "الإعلان الرسمي عن التجديد متوقع أن يكون بنهاية الموسم الحالي".

وتابع: "هاكان كالهانوجلو قام بالفعل بالموافقة على العقد الجديد، والذي سيكون ساريا حتى يونيو 2027، وسيتم الإعلان عنه قريبا".

يذكر أن باستوني انضم لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017، قادما من أتالانتا مقابل 31 مليون يورو.

وخرج باستوني على سبيل الإعارة لأتالانتا وبارما، قبل أن يستقر في صفوف النيراتزوري في صيف 2019، وحقق لقب الكالتشيو والكأس والسوبر الإيطالي مرتين.

المصدر: twitter/FabrizioRomano

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