الإنتر يربط نجمه بعقد طويل الأمد

اقترب إنتر ميلان الإيطالي من الاحتفاظ بأحد نجومه، خلال الفترة المقبلة، بتمديد عقده.

ووفقا لخبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أليساندرو باستوني سيوقع عقدا جديدا مع إنتر ميلان حتى صيف 2028.

Alessandro Bastoni will sign new deal with Inter valid until June 2028 in the next days; official statement expected by the end of the season. ⚫️🔵 #Inter



Hakan Calhanoglu has already agreed terms of new contract, valid until June 2027. It will be announced soon. pic.twitter.com/sUtPyRG8PD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023

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وأضاف: "الإعلان الرسمي عن التجديد متوقع أن يكون بنهاية الموسم الحالي".

وتابع: "هاكان كالهانوجلو قام بالفعل بالموافقة على العقد الجديد، والذي سيكون ساريا حتى يونيو 2027، وسيتم الإعلان عنه قريبا".

يذكر أن باستوني انضم لصفوف إنتر ميلان في صيف 2017، قادما من أتالانتا مقابل 31 مليون يورو.

وخرج باستوني على سبيل الإعارة لأتالانتا وبارما، قبل أن يستقر في صفوف النيراتزوري في صيف 2019، وحقق لقب الكالتشيو والكأس والسوبر الإيطالي مرتين.

المصدر: twitter/FabrizioRomano