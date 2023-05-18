"يا عين موليتين".. قصيدة ساخرة من هزيمة ريال مدريد بدوري الأبطال (فيديو)

في ليلة حزينة عاشها عشاق ريال مدريد عقب إقصاء مدو من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاعر عربي يندب الملكي بطريقة ساخرة.

وتلقى ريال مدريد هزيمة برباعية نظيفة على ملعب "الاتحاد" في إياب نصف النهائي،أمس الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد الخسارة بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سهيل صقر شاعر وفنان لبناني استطاع عبر قصائده الشعرية أن يلامس قلوب الآلاف من أعمار مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، اشتهر بالزجل والأغاني التراثية خرج بقصيدة شعبية عفوية يحزن بها على حال الريال.

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ويلتقي سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.

ويأمل سيتي في إحراز الثلاثية هذا الموسم إذ بات على بعد انتصار واحد من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل، علما بأن مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز (الثلاثية) عام 1999.

المصدر: RT