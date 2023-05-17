مانشستر سيتي يثأر من ريال مدريد برباعية ويصعد لنهائي دوري الأبطال

جرد مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا، باكتساحه برباعية دون رد في إياب الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء، بعد تعادل الفريقين ذهابا في مدريد 1-1.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز، إلى نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 23 و37، قبل أن يضيف مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو الهدف الثالث بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 76، ثم اختتم البديل جوليا ألفاريز الرباعية في الدقيقة 90+1.

وثأر مانشستر سيتي من ريال مدريد الذي أقصاه في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال مرتين، آخرها في الموسم الماضي، وبعد أن فاز الأزرق السماوي بالذهاب بنتيجة (4-3)، عاد الملكي وقلب الطاولة وتأهل بانتصاره في الإياب بنتيجة (3-1).

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-صفر و1-صفر.

ويأمل سيتي في إحراز الثلاثية هذا الموسم إذ بات على بعد انتصار واحد من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو المقبل، علما بأن مانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز (الثلاثية) عام 1999.

المصدر: RT