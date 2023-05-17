محرز يدعم ابن ناصر في محنته

عبر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، عن دعمه الكبير لمواطنه وزميله في منتخب الجزائر إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نادي ميلان، الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية في ركبته.

ونشر محرز، صورة لمواطنه ابن ناصر، بقميص ميلان، وعلق قائلا: "شفاك الله أخي إسماعيل بن ناصر".

وتعرض ابن ناصر (25 عاما و46 مباراة دولية) للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد إنتر الأسبوع الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، واستبدل في الدقيقة 17 من المباراة التي خسرها ميلان بهدفين دون رد.

وأعلن نادي ميلان أمس الثلاثاء، أن لاعبه الجزائري خضع لجراحة ناجحة في ركبته وسيغيب ستة أشهر على الأقل عن الملاعب.

المصدر: RT