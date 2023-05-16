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رونالدو يقود النصر لتجاوز عقبة الطائي

الرياضة

رونالدو يقود النصر لتجاوز عقبة الطائي
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قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نادي النصر، للفوز على الطائي 2-0، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أضاف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للنصر، والذي أمن النقاط الثلاث.

ورفع فريق النصر رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT

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