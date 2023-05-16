التشكيلة الأساسية لموقعة إنتر وميلان

أعلن مدربا إنتر وميلان عن التشكيلة الأساسية للمباراة المرتقبة بين فريقيهما، مساء يوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت تشكيلة ميلان، عودة البرتغالي رافائيل لياو، بعد أن غاب عن مباراة الذهاب للإصابة، بينما يهاجم إنتر بالثنائي إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

وقرر مدرب إنتر، سيموني إنزاغي، الدفع بالتشكيلة التالية:

أونانا - باستوني - أتشيربي - دراميان - ديماركو - دومفريز - مخيتاريان - كالهان أوجلو - باريلا - دجيكو - لاوتارو.

أما مدرب ميلان ستيفانو بيولي، فقد قرر الاعتماد على الأسماء التالية:

مينيان - كالابريا - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز - ميسياس - تونالي - كرونيتش - دياز - لياو - جيرو.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، انتهت بفوز إنتر بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات