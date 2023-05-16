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جوردي كرويف يعلن رحيله عن برشلونة

الرياضة

جوردي كرويف يعلن رحيله عن برشلونة
Legion-Media
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أعلن جوردي كرويف، نجل أسطورة كرة القدم الهولندية الراحل يوهان، الثلاثاء عن توقفه عن مهامه مديرا للكرة في نادي برشلونة الإسباني بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال برشلونة في بيان عن جوردي (49 عاما) الذي دافع عن ألوان "البلاوغرانا" لمواسم عدة في التسعينيات "جوردي كرويف لن يجدد عقده في نهاية الموسم، لرغبته في خوض مشاريع احترافية جديدة".

وأضاف "هذا ما أبلغه هذا الصباح لرئيس النادي جوان لابورتا، في لقاء عاطفي ناقش فيه كرويف رحيله بحثا عن تحديات جديدة بعد موسمين في برشلونة".

وتابع: "النادي يشكر جوردي كرويف على مساهمته المهمة كعضو في لجنة الرياضة ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية الجديدة".

وكان جوردي كرويف الذي عين في منصبه في سبتمبر 2021، أقرب إلى الفريق الأول أكثر من المدير الرياضي ماتيو أليماني الذي أعلن مطلع الشهر الحالي انه سيرحل عن النادي الكتالوني في الأول من يوليو المقبل.

المصدر: أ ف ب

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