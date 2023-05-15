في ليلة مميزة لصلاح.. ليفربول يقسو على ليستر ويواصل طرق باب دوري الأبطال

واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-0 يوم الاثنين في ختام المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة الليلة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي صنع أهداف ليفربول الثلاثة.

Excellent work from Mo Salah and Curtis Jones results in two first-half goals for the Reds!



📺: @USANetwork | #LEILIVpic.twitter.com/YvyvS2gPBX — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 15, 2023

وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لزميله كورتس جونز في الدقيقتين 33 و36، والثالث لترينت ألكسندر أرنولد (71).

والفوز هو السابع تواليا لليفربول فواصل بالتالي طرق باب دوري الأبطال أملا في تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون الذي سقط إلى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لكن الأخيرين يملكان في جعبتيهما مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهددا فعليا بالهبوط.

المصدر: وكالات