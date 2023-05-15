في ليلة مميزة لصلاح.. ليفربول يقسو على ليستر ويواصل طرق باب دوري الأبطال
واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-0 يوم الاثنين في ختام المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.
وشهدت مباراة الليلة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي صنع أهداف ليفربول الثلاثة.
Excellent work from Mo Salah and Curtis Jones results in two first-half goals for the Reds!— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 15, 2023
📺: @USANetwork | #LEILIVpic.twitter.com/YvyvS2gPBX
وصنع صلاح الهدفين الأول والثاني لزميله كورتس جونز في الدقيقتين 33 و36، والثالث لترينت ألكسندر أرنولد (71).
A SUPERB strike by Trent Alexander-Arnold! 🔥— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 15, 2023
📺: @USANetwork | #LEILIVpic.twitter.com/v2yBra2jlv
والفوز هو السابع تواليا لليفربول فواصل بالتالي طرق باب دوري الأبطال أملا في تعثر لصاحبي المركزين الثالث والرابع حيث تتبقى له مباراتان يخوض الأولى على أرضه ضد أستون فيلا السبت المقبل ثم ينهي موسمه بزيارة ساوثهامبتون الذي سقط إلى دوري "تشامبيونشيب" في 28 الحالي.
ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لكن الأخيرين يملكان في جعبتيهما مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهددا فعليا بالهبوط.
المصدر: وكالات